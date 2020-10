Fernanda Serrano revela medo e angústia pelos pais

A pandemia veio mudar a vida da atriz. Com quatro filhos, a estrela da TVI é obrigada a redobrar os cuidados devido ao contacto com os pais.

Apandemia da Covid-19 tem sido um dos principais motivos de preocupação de Fernanda Serrano, de 46 anos, que tenta conciliar ao máximo a sua vida pessoal e profissional.Com quatro filhos ao seu encargo – Santiago, de 14 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de 10, e Caetana, de quatro – fruto da ex-relação com Pedro Miguel Ramos, a estrela da TVI conta com a ajuda essencial dos pais para tomar conta das crianças. Um apoio fulcral que neste momento se reflete numa preocupação acrescida devido ao elevado risco de contágio da Covid-19. Sendo os pais da atriz pessoas de risco devido à idade, Fernanda tenta ao máximo garantir a segurança de toda a família sem deixar transparecer a sua preocupação., começou por dizer a atriz., disse na ModaLisboa.A relação com o personal trainer Ricardo Pereira tem sido encarada como uma "lufada de ar fresco" na vida da atriz, que assume viver uma das fases mais felizes. Recorde-se que o namoro dura desde o início do ano, mas o casal só assumiu durante as férias de verão pela costa alentejana.