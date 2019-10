Fernanda Serrano revela: "Não faço ideia se vou para as manhãs"

Fernanda Serrano ganhou a categoria Sexy TV

Foto: Duarte Roriz

07 out 2019 • 11:00

André Filipe Oliveira

Depois de ganhar o prémio de mulher mais sexy da televisão portuguesa, na gala da CMTV 'Sexy Vidas', que considera ter tido muito significado, Fernanda Serrano mostra-se feliz e confiante pela eleição, e aproveitou o momento para falar à 'Vidas' sobre a carreira.



Em relação aos projetos na televisão, a atriz não põe a ficção de lado. "Está para breve. Talvez para novembro/dezembro", afirmou.



Ao substituir por inúmeras vezes Fátima Lopes no programa ‘A Tarde é Sua’, a estrela da TVI reagiu aos rumores que têm feito correr muita tinta sobre a possibilidade de estar a caminho das manhãs da estação: "Não faço ideia se vou para as manhãs. Nada de me foi comunicado ou proposto. Sou atriz há 25 anos e na minha vida essa vertente é soberana, é o que me faz realmente feliz e realizada. Não me veria a apresentar algo diário com continuidade, como uma década. Não sabemos o que o amanhã nos reserva. Às vezes, há surpresas boas. Penso ter sabido aproveitar sempre as oportunidades que surgiram na minha vida. Acho que continuarei a ter a mesma pontaria. Boa pontaria".