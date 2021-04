Fernanda Serrano revoltada com atitude de Cristina Ferreira

10:57

Fernanda Serrano está magoada com Cristina Ferreira. Segundo a revista 'Nova Gente', o facto da atriz ter dividido protagonismo com Francisca Cerqueira Gomes na capa da revista 'Cristina' não agradou a atriz. A publicação apelidou-as de "Duas gerações de talento", sendo que Fernanda Serrano já conta com vários anos de carreira e a filha de Maria Cerqueira Gomes acabou de entrar na sua primeira novela 'Festa é Festa', da TVI.



A 'Nova Gente' garante que no dia em que 'Cristina' foi para as bancas, Fernanda Serrano ficou "chateada" visto que "não gostou da abordagem do tema nem do título". Nas suas redes sociais, a atriz deu a entender que não tinha ficado muito agradada com a capa visto que publicou uma fotografia da publicação e sublinhou a azul o título "Duas Gerações de talento", e escreveu "Bem...". Visto que o combinado era a atriz ser a única protagonista.





Embora esteja magoada,visto que a apresentadora é uma das acionistas da Media Capital e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.Para além de Fernanda Serrano, também os fãs da atriz mostraram o seu desagrado quando viram a capa da revista 'Cristina'., foram alguns dos comentários deixados nas redes sociais da revista da apresentadora.