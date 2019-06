Fernanda Serrano sobre divórcio: “é sempre uma rutura, um falhanço”

15 jun 2019 • 01:30

Patrícia Correia Branco

Fernanda Serrano deu ontem a primeira entrevista desde que anunciou o divórcio de Pedro Miguel Ramos. A atriz da TVI esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, no ‘Você na TV!’, e contou como falou com os filhos sobre o fim do casamento."Desta forma muito simplista. Os pais estiveram muito apaixonados, vocês são frutos desse amor, a família existe e permanece. A única coisa que não [permanece] é o amor [entre pai e mãe], que deixou de existir. Agora, os pais seguem vidas diferentes, com um percurso diferente, mas ao vosso lado", disse.A estrela da TVI, que esteve casada durante 16 anos, revelou ainda como tem lidado com esta separação. "É sempre uma rutura, um falhanço, um fracasso para todos", afirmou, acrescentando ainda: "Que isso não aconteça nas crianças, porque o fracasso nunca será delas. Elas são o resultado de um amor, de uma coisa muito boa que aconteceu entre duas pessoas que se apaixonaram e que decidiram ter uma vida em conjunto, feliz, e que depois, a determinada altura, deixou de acontecer".Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, este verão Fernanda Serrano não deverá gozar de um período de férias com os filhos no Algarve. "Ela está a gravar a novela ‘Amar Depois de Amar’, mas poderá ter uns dias de folga e aproveitar para ir lá abaixo com as crianças. É uma forma de manter a rotina dos miúdos", conta fonte da TVI.