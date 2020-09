Fernanda Serrano sobre divórcio: "Há sempre uma bonança a seguir à tempestade"

, disse à mesma publicação.Fernanda Serrano está a viver um romance com o personal-trainer Ricardo Pereira, que conquistou o seu coração após a fase conturbada que passou. A protagonista da nova novela da TVI 'Amar Demais', além de estar feliz a nível profissional com o novo projeto, também não esconde a felicidade no campo amoroso.Questionada sobre se está feliz por ter voltado a apaixonar-se, volta a falar sobre o assunto de forma discreta mas sem esconder a felicidade evidente. "afirmou Fernanda, que, recentemente, desfrutou de uns dias de descanso com o companheiro no Algarve.