Fernanda Serrano sobre novo amor: "Só devo explicações aos meus filhos e aos meus pais"

15 jan 2020 • 20:00

Fernanda Serrano está feliz ao lado do personal trainer Ricardo Pereira e mostra-se indiferente a críticas.", revelou, em entrevista à 'Caras'.A atriz viveu dias românticos com o novo amor em São Tomé e Príncipe e está com energias renovadas para o regresso ao trabalho. A atriz e o Ricardo Pereira estão juntos há cerca de ano . O personal trainer tem duas filhas e é divorciado.