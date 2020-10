Fernanda Serrano sobre o divórcio: "Não deixem passar o tempo, ele não volta atrás"

Santiago, de 15 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de 10, e Caetana, de quatro

Fernanda Serrano vive uma fase feliz, depois de ter colocado um ponto final no casamento de 15 anos com Pedro Miguel Ramos.Apesar de ter sido difícil tomar a decisão de se separar, principalmente pelos quatro filhos que tem em comum com o empresário, a atriz não se arrepende e deixa um conselho a outras mulheres que já não estejam felizes nas relações.", disse, em entrevista a uma revista.Fernanda explicou como é que geriu o processo de divórcio com os filhos. "".Entretanto, há cerca de um ano Fernanda Serrano apaixonou-se pelo personal trainer Ricardo Pereira, mas só recentemente assumiu o namoro