Fernanda Serrano sobre o futuro: "É o início de uma nora era"

Fernanda Serrano voltou a ser eleita a mulher mais sexy de Portugal. A atriz, de 45 anos, fez furor na gala Sexy Vidas, do CM e CMTV, que decorreu no Casino Estoril na terça-feira. Após receber o troféu, a estrela da TVI afirmou estar a viver uma nova fase da sua vida."Este prémio significa muita coisa. Todos nós gostamos de nos sentir elogiados. Há muitas mulheres em situações similares à minha, que estão naquilo a que se chama a meia idade, entre 40/50 anos, com quatro filhos e a rutura de um casamento de 15 anos [terminou em maio o matrimónio com Pedro Miguel Ramos]. Isto faz com que algumas pessoas pensem que não é o fim de algo, mas o início de uma outra fase, uma nova era. Eu entendo assim", referiu.Com vários projetos em mãos, Fernanda Serrano - que se divide entre a televisão (‘O Resto É Conversa’) e o teatro (‘Os Vizinhos de Cima’) - garante que os pais são o seu maior apoio. "São o meu braço direito, esquerdo, tudo. Sem eles não poderia fazer tudo o que faço. Ter quatro filhos, mais profissão, mais casa. É muita fruta [risos]".Fernanda recebeu este mês uma dura notícia: a morte de Eduardo Beauté, um amigo de longa data. A atriz é madrinha de Lurdes, filha do cabeleireiro, que era ainda pai de Bernardo e Eduardo. Serrano assegura que vai agora cumprir as suas obrigações para com a criança."Vou fazer o meu papel. Não é só fazer uma figura bonita no dia do batizado. Há todo um processo associado a esta situação. Acho que neste momento é preciso calma e tranquilidade. Eram crianças muito acarinhadas e amadas pelo Eduardo. Agora, vão passar a desfrutar mais do Luís [Borges]. Obriga-nos a nós, madrinhas e padrinhos, a usufruir, desfrutar e aplicar o nosso papel", explicou.Aos 45 anos, Fernanda Serrano está a aprender a olhar para a vida de uma maneira diferente. "Hoje só faço mesmo o que me apetece", afirmou a atriz e apresentadora, que não põe de lado a possibilidade de voltar a apaixonar-se, embora assuma que não será fácil."A poeira ainda não assentou", adiantou Fernanda Serrano, que acabou de sair de um casamento de 15 anos. "Não estou solteira, estou divorciada. Solteira é não ter a experiência de ter sido casada e essa eu já tive", disse em jeito de brincadeira.Fernanda Serrano tornou-se uma figura assídua nas tardes da TVI com a rubrica ‘O Resto É Conversa’, que junta Sílvia Rizzo, Carlos Moura e Helena Sacadura Cabral numa conversa divertida.‘Os Vizinhos de Cima’, que estreia no Teatro Villaret, em Lisboa, a 11 de outubro, junta Fernanda Serrano, Ana Brito e Cunha, Pedro Lima e Rui Melo.Fernanda Serrano foi convidada por Eduardo Beauté para ser madrinha da sua filha, Lurdes, de 7 anos. A cerimónia realizou-se a 8 de janeiro de 2017, em Lisboa, e Luís Borges também esteve presente.