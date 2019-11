Fernanda serrano sobre os filhos: "Eles querem ver os pais felizes"

01:30

Sónia Dias

Aos 45 anos, Fernanda Serrano ainda está a recuperar do divórcio de Pedro Miguel Ramos, com quem esteve casada mais de 15 anos. Confiante que o futuro lhe trará um "melhor amanhã", a atriz diz que sempre contou com o apoio incondicional dos filhos para ultrapassar este momento difícil."Até eles, que são crianças, querem ver a mãe e o pai felizes. Eles estão dispostos a abdicar do seu próprio bem-estar, para que os pais fiquem numa situação mais favorável, mais confortável para si próprios, para que voltem a ter uma vida mais cor-de-rosa. E é muito bonito ver isso nas crianças", disse a atriz em entrevista à revista ‘Frederica’, referindo-se a Santiago, de 14 anos, Laura, de 11, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de quatro."A minha filha mais velha, a Laura, é a mais próxima de mim e acaba não só por ser filha, mas também amiga, (…) foi uma peça muito forte e muito importante neste processo e acabou por ser, em muitos momentos, a voz do bom senso. Não tendo a experiência de relação, conseguiu ter uma visão tão acertada em tantas coisas… é mesmo bom", acrescentou Fernanda Serrano.