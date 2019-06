Fernanda Serrano substitui Fátima Lopes

A TVI quer testar novos rostos na condução de programas e é já amanhã que Fernanda Serrano se prepara para substituir Fátima Lopes em ‘A Tarde é Sua’.Na ausência da cara do formato, que não poderá estar presente, será a conhecida atriz a liderar o programa no papel de anfitriã. Uma mudança que servirá de teste às audiências."A Fátima terá férias e a TVI está à procura de alternativas. Para já, há a Leonor Poeiras, que faz a substituição da Fátima, mas a verdade é que a Fernanda poderá ser uma boa solução. Quem sabe não se ganha uma apresentadora", diz uma fonte, acrescentando que o canal já fez uma experiência com Fernanda Serrano, numa emissão especial dos 50 anos de Fátima Lopes, que correu bem nas audiências.Para já, esta substituição deverá ser um caso isolado, uma vez que a atriz – que recentemente assumiu estar separada de Pedro Miguel Ramos – está a gravar a série ‘Amar Depois de Amar’, em que veste a pele de Laura.No entanto, não é descabido que, caso a experiência corra bem, a TVI equacione novos desafios para Fernanda numa reformulação de grelha, que deverá acontecer depois do verão.