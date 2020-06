Fernanda Serrano vive intrigas com filhos e amores

Tanto Fernanda Serrano como Pedro Miguel Ramos já refizeram as vidas amorosas, depois de terem decidido divorciar-se há um ano. No entanto, os novos namorados do antigo casal parecem não gerar consenso entre a família.Já surgiram rumores de que os quatro filhos não aceitam bem a apresentadora Marta Leite Castro, nem o personal trainer Ricardo Pereira.No entanto, o comentador Flávio Furtado já veio dizer que, no que toca a Pedro Miguel Ramos está tudo "tranquilo"., começou por dizer, ressalvando: "Os filhos dele gostam muito da Marta e está tudo bem".Flávio Furtado revelou ainda que Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana não estão é satisfeitos com a relação da mãe com o vizinho, Ricardo Pereira, com quem viajou em janeiro para São Tomé e Príncipe.Até ao momento, nem Marta Leite Castro, nem Pedro Miguel Ramos fizeram comentários sobre esta nova paixão que surgiu durante o período de quarentena.