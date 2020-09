Fernanda Serrano vive paixão com a benção da família

Mais de um ano e meio após do início da relação, a atriz decidiu assumir o romance com o personal trainer Ricardo Pereira. Relação é aceite por todos

Foi durante as férias recentes, de autocaravana, pela costa viventina, que Fernanda Serrano decidiu assumir publicamente a relação com o personal trainer Ricardo Pereira, através de uma fotografia em que os dois aparecem a dar um beijinho – visto através das respetivas sombras. Mais de um ano e meio após o início do namoro, o romance está de pedra e cal e é aprovado tanto pela família da conhecida atriz, de 46 anos, como pelos amigos.diz uma fonte, acrescentando que, apesar de a relação com o ‘ex’ não ser a melhor, os dois tentam manter conversações cordiais, principalmente em prol dos quatro filhos que têm em comum.Depois da separação, tanto Fernanda Serrano como Pedro Miguel Ramos já refizeram as suas vidas sentimentais. Enquanto a atriz se apaixonou por Ricardo Pereira, que é seu vizinho na zona da Aroeira, o empresário mantém uma relação com a antiga apresentadora Marta Leite Castro. Em entrevista, Fernanda assumiu que os dois fizeram escolhas conscientes. "explicou.