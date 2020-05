Fernanda Serrano vive pandemia com vizinho especial

Ainda sem previsão de quando regressará ao trabalho nas novelas, FNesta fase difícil, a família é a sua prioridade e os assuntos do coração ficaram para segundo plano, no entanto, a atriz sabe que pode contar sempre com Ricardo Pereira, o personal trainer por quem se apaixonou depois de se separar de Pedro Miguel Ramos, e com quem viajou para São Tomé e Príncipe, em janeiro, quando o romance se tornou público.Fernanda tem passado a maior parte do tempo com os filhos, mas as quatro crianças também estão com Pedro Miguel Ramos, que mora perto.Durante a pandemia, a atriz admite que o que mais lhe custa é a distância dos pais. "Custa-me a falta de abraços e beijos aos meus pais queridos. E saber as saudades que eles têm dos netos", disse recentemente.