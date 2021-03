Fernanda Tadeu: "Confronto o António muitas vezes”

11:40

Fernanda Tadeu foi a convidada especial do programa da TVI ‘Dois às 10’ na passada segunda-feira. Numa entrevista conduzida pelos anfitriões do formato, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, a mulher do primeiro-ministro António Costa abriu o livro da sua vida e falou sobre o casamento com o líder do Governo, bem como a luta contra um cancro no pulmão.Casados há 33 anos, Fernanda e António não escondem a cumplicidade que os une sempre que surgem juntos em público. Porém, nem tudo é um mar de rosas. Isto porque com o marido no papel de primeiro-ministro, Fernanda admite que nem sempre concorda com as suas decisões e que faz questão de o dizer a António Costa:".A antiga professora falou ainda sobre um dos dias mais difíceis da sua vida quando ambos os filhos, Pedro, de 30 anos, e Catarina, de 27, abandonaram o ‘ninho’: "".A mulher do primeiro-ministro lembrou ainda a luta contra um cancro em 2019: "Eu tive um tumor num pulmão, que teve de ser tirado, correu tudo bem, felizmente não se expandiu". Operada no mesmo ano, Fernanda acabou por recuperar.