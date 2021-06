Fernanda volta para Pinto da Costa Após uma temporada separados, o presidente do FC Porto está agora mais próxima da ex-companheira.

Fernanda e Pinto da Costa

Foto: Filipa Couto

06:00

Jorge Nuno Pinto da Costa e Fernanda Miranda são os protagonistas de uma novela romântica à portuguesa. Após uma temporada separados e marcada por escassos contactos, o presidente do FC Porto está agora mais próxima da ex-companheira. Neste período de separação, a empresária brasileira foi mãe, fruto do relacionamento com Miguel Osório. Já Pinto da Costa reencontrou a felicidade junto da bancária Cláudia Campo.



Mas Fernanda voltou ao Porto e conseguiu reaproximar-se do eterno amado, afastando-o da sua última paixão. Os dois estão mais próximos do que nunca e até os amigos nucleares acreditam que o próximo passo é oficialização da reconciliação. Para já, mantêm firme, mas discreta, a união de muitos anos.

Mais sobre

artigos relacionados