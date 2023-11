Fernando Daniel pede namorada em casamento Momento aconteceu no sábado à noite, durante o concerto do músico na Super Bock Arena.

Cantor fez declaração de amor na Super Bock Arena

Foto: DR

01:30

Miguel Azevedo

Quase dois anos depois de ter sido pai, Fernando Daniel pediu a mãe da sua filha em casamento. O momento aconteceu no sábado à noite, durante o concerto do músico na Super Bock Arena, Porto. Fernando Daniel surpreendeu Sara Vidal com uma declaração de amor e com o respetivo pedido. “Oito anos desde que nos vimos pela primeira vez e desde então não há mulher alguma no Mundo que me tenha arrebatado o coração da forma como tu o fizeste... és o amor da minha vida. Aceitas casar comigo?”



Recorde-se que Fernando Daniel e Sara Vidal foram pais da pequena Matilde em dezembro de 2021.

Mais sobre