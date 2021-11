Fernando Daniel revela cenas de violência doméstica na infância

"A minha infância foi muito atribulada, porque eu não a vivi.” Foi desta forma que Fernando Daniel resumiu os seus primeiros anos de vida a Daniel Oliveira, no ‘Alta Definição’ (SIC). O cantor, de 25 anos, recordou que presenciou episódios de violência doméstica em casa.





“O meu pai era um bocado violento, não fisicamente, mas verbalmente. Era assim com a bebida, porque sem a bebida enchia uma casa com alegria”, começou por contar. “Continuo a ter muito orgulho no meu pai e na minha mãe, mas há um dia que é supermarcante para mim. Por causa da bebida, o meu pai chegou a casa, tinha uma arma de caça descarregada e entrou no quarto com ciúmes - bastante motivado pela bebida porque o meu pai sem aquilo era uma pessoa muito bem-disposta. Mas era naquela de assustar e eu não devia ter visto aquilo. Nesse dia não dormi. No dia a seguir, a minha vontade era abraçar o meu pai quando percebi que ele não era aquela pessoa que estava lá no dia anterior.” O casal acabou por se separar e Fernando Daniel ficou a viver com o progenitor, uma vez que a mãe emigrou para o Luxemburgo, onde voltou a apaixonar-se.