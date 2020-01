Bibota amparado pelos amigos após morte misteriosa da filha

Fernando Gomes, de 63 anos, contou com o apoio incondicional dos amigos desde o momento em que soube da morte da filha, na sexta-feira.As causas da morte de Filipa Gomes, de 32 anos, continuam envoltas em mistério.Nas cerimónias fúnebres, Bibota, como era conhecido entre os adeptos portistas, contou com a presença de Jorge Nuno Pinto da Costa, Sérgio Conceição, Vítor Baía, entre outros nomes ligados ao futebol.Fernando Gomes sofreu um duro golpe, numa altura em que luta contra um cancro no pâncreas.O antigo jogador prepara-se para voltar a ser pai. A atual companheira, Alexandra Afonso, está grávida de uma menina.