Fernando Gomes já saiu dos cuidados intensivos

Antigo jogador do FC Porto tem também cancro no pâncreas.

Fernando Gomes, o 'Bibota'

01:30

O estado de saúde de Fernando Gomes melhorou e o Bibota de Ouro já não está nos Cuidados Intensivos. Apesar de continuar internado num hospital do Porto e de merecer algumas reservas, a família do antigo craque do FC Porto recebeu com agrado esta notícia.









Fernando Gomes, de 65 anos, sofreu um AVC na passada sexta-feira, o que levou a uma onda de solidariedade no universo futebolístico e não só - até porque luta contra um cancro no pâncreas diagnosticado em outubro de 2019.

Um deles foi o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, que não esqueceu a delicada situação de saúde que o antigo craque do clube atravessa e dedicou o triunfo (2-0) dos dragões frente ao Portimonense no passado sábado. “Dedicamos, eu e toda a equipa, esta vitória ao nosso amigo e grande campeão Fernando Gomes. Desejamos uma rápida recuperação, estamos todos à tua espera”. Também João Vieira Pinto, que jogou no Benfica e no Sporting, desejou “força” ao Bibota de Ouro.