Fernando Mendes pede desculpa por erro que gerou polémica Numa das placas informativas sobre o preço dos produtos lia-se "soupa", em vez de "sopa", o que gerou o protesto.

Fernando Mendes

01:30

Um telespectador atento escreveu para ‘O Preço Certo’ (RTP 1) a reclamar contra um erro de ortografia cometido no programa. Numa das placas informativas sobre o preço dos produtos lia-se "soupa", em vez de "sopa", o que gerou o protesto.



"Ninguém aqui escreve sopa com ‘u’, mas não íamos parar o programa só para refazer a placa. Pedimos desculpa", disse, entretanto, Miguel Vital (um dos rostos do formato). Fernando Mendes aproveitou para fazer humor

e disse que "esta ‘soupa’ tem coentros, batatas e agriões".

Mais sobre