Fernando Mendes recorda a morte trágica da mãe

m dos temas incontornáveis na entrevista foi a morte dos seus progenitores.

O pai do apresentador faleceu aos 42 anos, quando este tinha apenas 17. Uma perda que o próprio admite ter sido difícil e que o deixou ainda mais próximo da mãe - Lídia Mendes.

"Nunca contei isto, mas posso dizer aqui. Nestes 15 anos a minha mãe teve dois cancros um AVC. E ninguém soube. Tudo isto enquanto eu estava a fazer o programa"

, contou sem conseguir conter a emoção.





"A minha mãe morreu num dia em que tive um pressentimento. Estava a fazer um programa em direto e quando eu entro ela morre. Parece que ela estava à espera de se despedir de mim"

, recordou, como forma de explicar a ligação especial que tinha com Lídia Mendes.

Fernando Mendes foi o convidado de Fátima Lopes no programa 'Conta-me Como És', emitido este sábado, 8 de junho. Numa conversa intimista, repleta de emoção, o rosto da RTP recordou alguns dos momentos mais marcantes da sua vida e u