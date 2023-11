Fernando Mendes recorda episódio: "Não teve graça"

Fernando Mendes

10 nov 2023 • 13:23





Ainda na conversa, o rosto da RTP 1 recordou um episódio que viveu na infância. "Uma vez fui ver o Estoril contra o Farense e o meu pai era muito gordo e não gostava muito de andar, então punhamos sempre um banco corrido atrás da baliza do Estoril", começou por contar Fernando Mendes.



o Raków Czestochowa, partida que conta para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.Ainda na conversa, o rosto da RTP 1 recordou um episódio que viveu na infância., começou por contar Fernando Mendes. "Vimos o jogo aí atrás e há um jogador do Farense que rematou e quem é que levou com a bola na cabeça, na cara, ou até mesmo na tromba? Fui eu! Hoje tem alguma graça, naquela altura não teve graça nenhuma", rematou. , rematou.

Fernando Mendes é um adepto ferrenho do Sporting. Como prova, a SportTV esteve à conversa com o apresentador de televisão, que fez uma antevisão do jogo do clube dos leões contra