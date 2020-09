Fernando Rocha arrasado após insultar a advogada Suzana Garcia

16:52



"Que não seja a vitória dos porcos... ou das porcas", disse a advogada numa entrevista. Fernando Rocha reagiu: "

Ó filha, se não emagreceres as pessoas vão pensar que estás a falar de ti mesmo".



".

Estes teus últimos posts não têm abonado nada a teu favor. Talvez devesses voltar ao teu verdadeiro humor. Para falar mal dos outros já há muitos aí na praça. Já para não falar da tua política de esquerda que não consegues disfarçar", escreveu um seguidor. Rocha respondeu: "Eu faço e sempre fiz o que me dá na tola. Eu sou responsável pelo que digo, não por o que tu interpretas. Nem sou de esquerda nem direita nem do c******, eu quero que se f*** a m**** da política, para mim é tudo a mesma coisa".



Outra fã disse-lhe: "Eu respeito esta senhora mas mesmo que não admirasse teria a mesma opinião. Tu também não gostavas que gozassem contigo por causa da tua barriga.. Sorry... Isso é bullying barato. Ou será que estás a entrar nesta troca de galhardetes para também te tornares BFF da Cristina Ferreira? Tu não precisas de um tacho na TVI... acho eu. Consegues safar-te bem sem fazer fretes certo? Sorry mas é a minha opinião...". O humorista voltou a reagir. "E ela pode chamar porcos aos outros? que mal educada e quem a defende pior é, meu Deus que sacrilégio".

Fernando Rocha está no centro da polémica por ter insultado Suzana Garcia, a advogada que deixou a Crónica Criminal do 'Você na TV' por não se identificar com Cristina Ferreira, nova diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.O humorista aproveitou uma frase de Suzana Garcia para fazer uma piada, que tem sido entendida pelos seus seguidores como de mau gosto.Rapidamente estalou a polémica no Instagram do artista. "