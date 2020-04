Fernando Rocha conta detalhes da luta contra o vírus "Para meu bem, a minha mulher põe em causa a saúde dela"

"A minha mulher arrisca-se muito. Está sempre a proteger-me, a perguntar se preciso de alguma coisa. Para meu bem, põe em causa a saúde dela" , contou Fernando Rocha, revelando que o teste da mulher deu negativo.



Sobre o pesadelo que tem vivido ao longo dos últimos dias, o comediantou contou que ultrapassou momentos dolorosos durante os primeiros dias em que lhe foi diganosticado o vírus: "Estava completamente debilitado, parecia que tinha sido atropelado por um camião".



Isolado dentro do quarto da sua habitação, o humorista revelou quue tem vivido dias de grande sofrimento e angústia. O apoio incondicional da mulher Sónia tem sido crucial ao longo deste período de enorme fragilidade.

Fernando Rocha relata experiência com coronavírus

O humorista de Fernando Rocha é um dos milhares de portugueses que luta contra o coronavírus. Mais de uma semana após o seu diagnostico positivo, esteve em direto no 'Programa da Cristina' onde adiantou alguns detalhes do seu estado de saúde.Atualmente já não se encontra a tomar medicação, mantendo-se apenas em isolamento e refere que tem sentido grandes melhorias no seu estado de saúde.