Fernando Rocha continua a testar positivo para o coronavírus: "É uma prisão domiciliária"

Na passada sexta-feira, realizou a terceira fase de exames, e voltou a testar positivo.Para cumprir as medidas de segurança, o comediante continua a cumprir o isolamento., disse, em declarações ao 'Notícias ao Minuto', admitindo que está a tentar manter-se ativo física e mentalmente pela sua sanidade mental., desabafou.Apesar de manter a distância da família, Fernando Rocha mostra-se tranquilo com o estado de saúde da mulher e dos filhos, que não foram afetados pelo novo coronavírus.afirmou, sobre os filhos., continuou., afirmou, garantindo que vai continuar isolado até ter a certeza que não corre riscos., adiantou, sem esconder o quanto está ansioso de poder voltar a interagir com os familiares.A prioridade de Fernando Rocha é ficar bem de saúde e poder respirar de alívio, no entanto, também não deixa de manifestar a preocupação pelo trabalho no mundo dos espetáculos, que tem estado suspenso. O humorista não mostra esperança que as coisas melhorem nos próximos tempos., começou por dizer., disse ainda.Fernando Rocha já tinha partilhado os momentos dolorosos que enfrentou quando foi infetado com coronavírus, e se sentiu realmente mal, com sintomas graves.