Fernando Rocha critica piadas sobre estado de saúde de Ângelo Rodrigues

Desta vez decidi antecipar-me. Sou humorista e neste momento podia fazer já aqui, uma data de piadas sobre o Ângelo Rodrigues ? Podia e fácil, o tema de rins em falência e injeções nas nádegas, dá já 1000 ideias para poder gozar, por isso fica já aqui um recado aos meus colegas, se o fizerem são livres do o fazer, agora isso não vai fazer de vocês uns humoristas do caralho, mas sim uns parvalhões do caralho. Tenho dito. PS: Editei o post só para retificar algumas pessoas que estão a dizer que eu me estou a doer por ser um amigo meu. Então ficam a saber: EU NÃO CONHEÇO O ÂNGELO RODRIGUES PESSOALMENTE, NEM SEQUER ME CRUZEI COM ELE NA VIDA, SÓ ACHO QUE SE QUEREM FAZER PIADAS DELE QUE SEJA DEPOIS DELE ESTAR FORA DE PERIGO E DE PREFERÊNCIA COM ELE NA PLATEIA PARA SE PODER RIR DA SUA PRÓPRIA PIADA. ASSIM SIM, EU VOU ACHAR UM HUMOR GENIAL. É APENAS A MINHA OPINIÃO.