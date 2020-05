Fernando Rocha curado: “É um alívio enorme”

Depois de dois meses isolado em casa e de sete testes de despistagem, Fernando Rocha, de 44 anos, está curado do coronavírus. O humorista recebeu este domingo à tarde a tão desejada notícia e partilhou o seu estado de espírito com o CM. "Finalmente, estou livre! É uma sensação de alívio enorme! Ao fim de dois meses, estou livre", revelou o humorista, que não conseguiu conter a emoção no momento em que recebeu o teste negativo.

"A primeira coisa que fiz foi abraçar a minha família, coisa que não fazia há dois meses. Beijei os meus filhos e a minha mulher", contou Fernando, que se mostra radiante por estar livre do vírus e autorizado a retomar a "normalidade". Com o teste negativo, o artista pretende retomar de imediato as funções na sua empresa de produção de audiovisuais e, para isso, já conta com um "certificado de cura da Covid-19".

Recorde-se que, ao longo dos dois meses em que esteve doente, o humorista partilhou várias vezes o desespero que sentia com os recorrentes testes positivos. "É uma prisão domiciliária. Estou preso, mas sem pulseira eletrónica. Estar confinado a um espaço, por mais condições que tenhamos, é triste. É a nossa sanidade mental que está em risco", disse.



Apoio constante da mulher

Durante o tempo em que esteve doente, Fernando Rocha continuou a partilhar casa com a mulher e os filhos, mas todos os cuidados foram mantidos para evitar o contágio. A mulher, Sónia Rocha, foi o seu grande pilar.



"Amar é cuidar e tu sempre colocaste o meu benefício à frente dos teus e isso é de uma grandeza humana que não é para todos", elogiou o humorista.