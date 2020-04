Fernando Rocha desabafa após infeção por coronavírus: "Vaso ruim não quebra"

Fernando Rocha esteve à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC.A apresentadora contactou o humorista através de uma chamada, onde apenas foi possível ouvir a voz, para saber qual o estado de saúde em que ele se encontra,, começa por dizer Fernando, mostrando o sentido de humor que o caracteriza., afirmou, revelando que se encontra a melhorar do susto., continua, confiante.Fernando Rocha esclareceu que acredita que foi nas viagens que fez que foi infetado pela doença., contou., explicou, enquanto desabafou que o que mais lhe custava pensar era ficar sem ver os filhos.Foi quando regressou a Portugal que o comediante começou a ter sintomas do novo coronavírus., contou, enquanto revelou os principais sintomas que o atormentaram: tosse, febre, e dores no corpo. Foram as dores no corpo o que garante ter sido o mais insuportável:Apesar de tudo o que viveu nos últimos tempos, Fernando Rocha mantém-se positivo e aguarda por um novo teste negativo. O humorista fez questão de dizer a Júlia Pinheiro que se sentee a agradecer a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia que estamos a enfrentar, e realçou também o orgulho que sente pelo comportamento exemplar que os portugueses têm tido., alertou os espectadores.Júlia Pinheiro não resistiu em demonstrar o carinho por Fernando Rocha e desejar-lhe o melhor nesta fase., disse a estrela da SIC.Fernando Rocha já tinha contado alguns detalhes da luta contra o coronavírus, em que não poupou os elogios à mulher.