Fernando Rocha revela calvário com Covid-19: "Vomitava o que não tinha no estômago"

Fernando Rocha relata experiência com coronavírus

Depois de ter revelado o teste positivo para coronavírus, Fernando Rocha, de 44 anos, voltou às redes sociais para fazer um vídeo em que explica aquilo por que tem passado ao longo dos últimos nove dias., diz, acrescentando que os principais sintomas da doença foram, no seu caso "febres altas e vómitos".O conhecido humorista diz que ainda não se sente a 100 por cento e que irá continuar em isolamento no seu quarto, afastado da família até estar livre de coronavírus. "Estou isolado dentro do isolamento, longe da família, no meu quarto. Ainda não matei o bicho, estou no processo, mas neste momento o bicho já está mesmo a morrer", afirma.Fernando Rocha agradeceu o apoio dos fãs e a entrega dos profissionais de saúde nesta fase difícil. Deixou ainda uma palavra aos portugueses pelo seu comportamento durante a pandemia. "Protejam os mais velhos, tenho orgulho em ser português".