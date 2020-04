Fernando Santos arrasado com a morte da mãe

01:30

O selecionador nacional está de luto com a morte da mãe, Maria de Lurdes Fernandes Santos, que tinha 83 anos. Faleceu este sábado, depois de vários anos a lutar com uma doença prolongada.A notícia foi avançada pela Federação Portuguesa de Futebol, que publicou uma mensagem de pesar do presidente Fernando Gomes que prestou as condolências a Fernando Santos."Foi com profunda consternação que tomei conhecimento, hoje [sábado], da morte de Maria de Lurdes Santos, mãe do Selecionador Nacional Fernando Santos. Sei dos profundos laços de admiração, cumplicidade, amizade e amor que os ligavam. Um abraço pleno de amizade", pode ler-se na mensagem dedicada a toda a família.