Fernando Santos ganha ‘jackpot’ com venda de empresa

A empresa de brindes promocionais Paul Stricker S.A., com sede em Cantanhede, avançou com um Processo Especial de Revitalização (PER) face a uma dívida de 51 milhões de euros, mas o grupo sublinhou que está longe de uma situação de insolvência.Fernando Santos, o antigo selecionador nacional de futebol, já fez parte da empresa, da qual deteve 31%. Contudo, há dois anos, o treinador vendeu as ações que tinha pelo valor de 30 milhões de euros.