Fernando Santos quebra silêncio sobre morte da mãe: "É um momento sempre difícil"

A carregar o vídeo ...

"É um momento sempre difícil", enalteceu o técnico.

O testemunho emotivo do treinador aconteceu, este domingo, através de videoconferência no programa 'Nunca Desistir', da TVI., começou por referir.Um homem de fé, o técnico revelou ainda que acompanhou as diversas celebrações religiosas desta quadra festiva:As cerimónias fúnebres da progenitora de Fernando Santos contaram com um número reduzido de participantes, devido às novas restrições do Governo em relação à pandemia Covid-19.