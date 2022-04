Fernando Semedo afastado do restaurante de Lourenço Ortigão Fernando Semedo revelou no ‘Big Brother Famosos’ (TVI) que foi afastado do primeiro restaurante onde trabalhou por causa do patrão.

Fernando Semedo revelou no ‘Big Brother Famosos’ (TVI) que foi afastado do primeiro restaurante onde trabalhou por causa do patrão. “Ao fim de quatro meses havia lá uma pessoa que eu não conseguia conviver com ela, que era o meu patrão. Começou a haver grandes discussões e eu apercebi-me que o posto estava em causa. Psicologicamente isto foi muito forte para mim, fui-me abaixo”, contou no reality show.



Sabe-se agora que o estabelecimento do qual o chef foi afastado era o restaurante do ator Lourenço Ortigão e do irmão, Tomás. “Ele foi o primeiro chef de cozinha do restaurante e acho que a incompatibilidade de feitos entre ele e o dono... não se davam bem. Chocavam muito, atritos, nada mais do que isso. Depois mudou de restaurante e tudo encarrilhou”, contou João Santos, melhor amigo de Fernando Semedo, à revista ‘TV 7 Dias’. A história do afastamento do chef do restaurante de Lourenço Ortigão remonta a 2016.

