Fernando Tordo infetado com Covid-19 e a receber oxigénio no hospital

venceu em 1973 o Festival RTP da Canção com 'A Tourada', tendo feito uma carreira com inúmeros êxitos.



Em 2003, foi condecorado pelo Presidente da República Jorge Sampaio com a Ordem de Mérito.

Fernando Tordo testou positivo para a Covid-19 e, devido a complicações do seu estado de saúde, encontra-se internado no Hospital da Luz, em Lisboa.De acordo com o a revista 'Nova Gente', o músico de 72 anos "".A publicação acrescenta ainda que a situação está "".Fernando Tordo