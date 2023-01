Festa a dobrar para família de CR7 Mãe do craque faz anos no dia 31 de dezembro.

No dia 31, a festa foi a dobrar para o clã Aveiro, que também celebrou o 68º aniversário de Dolores. No Brasil, a mãe de Cristiano Ronaldo assinalou mais um ano de vida junto do namorado, José Andrade, das filhas, Katia e Elma, e de alguns dos netos.

