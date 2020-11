Festa de aniversário de Kim Kardashian custou 1 milhão de euros

Foram cinco dias de sonho. Kim Kardashian juntou a família e os amigos mais próximos e levou-os para uma ilha paradisíaca no Taiti para festejarem o seu 40º aniversárioNo total, a socialite norte-americanaAntes da viagem,A ilha tem 35 casas, todas com piscina privada, e foram ocupadas pela família e amigos da socialite durante cinco dias. O grupo foi brindado com visitas guiadas, luxuosos jantares, spas e massagens."Após duas semanas de vários exames de saúde e pedidos para todos respeitarem a quarentena, surpreendi um círculo íntimo com uma viagem a uma ilha particular, onde poderíamos fingir que as coisas estavam normais apenas por um breve momento", escreveu Kim Kardashian nas suas redes sociais.