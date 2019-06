Festa de arromba para os filhos de Ronaldo

Festa de anos de Eva e Mateo

Georgina Rodriguez fez uma grande festa para Eva e Mateo, na tarde de quarta-feira, 5 de junho.Na manhã desta quinta-feira, a namorada de Cristiano Ronaldo publicou várias fotografias do evento., escreveu na publicação.A festa estava decorada com motivos de princesas e super-heróis e os meninos estavam vestidos a rigor. Mateo estava de super-homem e Eva com um vestido alusivo ao filme 'Frozen'.Cristiano Ronaldo não esteve presente, porque está em estágio com a Seleção Nacional, tendo ontem marcado três golos no jogo contra a Suíça.