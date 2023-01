Festa de Dia de Reis da TVI junta vários rostos da estação

Várias caras conhecidas da informação da TVI juntaram-se, esta sexta-feira, para celebrarem o Dia de Reis com um jantar na zona de Belém, em Lisboa. Mais tarde, alguns rostos da estação de Queluz de Baixo fizeram questão de partilhar com os fãs nas redes sociais o ambiente de animação que marcou a noite de festa.





Catarina Cardoso, jornalista desportiva da TVI/CNN, partilhou uma fotografia com os colegas nas redes sociais, onde escreveu: “Natal em janeiro ainda vale.” Rita Rodrigues, pivô da estação, posou no Instagram com o ‘look’ que escolheu para a festa - blazer e calças pretas e um top com brilhos. Na legenda escreveu: “Jantar de Natal, de ano novo e de Reis...”