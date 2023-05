Festa de emoções no regresso dos D'ZRT

Lágrimas, festa, saudade. Foi uma noite de emoções fortes e extremas aquela se viveu no Altice Arena, onde sábado os D’ZRT efetuaram o primeiro concerto da digressão de regresso aos palcos.





Mais de 15 mil pessoas cantaram os êxitos do grupo até abafar as vozes de Cifrão - que anunciou que vai ser pai de uma menina -, Vintém e Edmundo, levando-os às lágrimas. Pelo meio, uma ovação sentida à mãe de Angélico, presente na sala.Mais tarde, Edmundo tranquilizou os presentes: “É só para dizer que a mãe do Angélico está bem”, garantiu.