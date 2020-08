Festa de três dias de Meghan Markle custa 170 mil euros

Príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, estão a viver em Los Angeles, nos Estados Unidos

Foto: Reuters

01:30

Sónia Dias

Meghan Markle assinalou ontem o seu 39º aniversário com uma festa de arromba que durará três dias e custará cerca de 170 mil euros, de acordo com a revista ‘In Touch’. Há muito que a duquesa de Sussex, atualmente a viver em Los Angeles, esperava por este momento para se ligar novamente à elite de Hollywood e não vai deixar que a pandemia de Covid-19 interfira nos seus planos.George Clooney e a mulher Amal, Oprah Winfrey e Idris Elba são alguns dos convidados na lista de Meghan, cujas exigências "ridículas" estão a deixar o marido, príncipe Harry, e os amigos do casal à beira de um ataque de nervos. "Ela exigiu que os convidados fizessem testes de despistagem ao novo coronavírus, assinassem acordos de não divulgação e entregassem os telemóveis à entrada, para evitar que sejam divulgadas fotos do evento", contou uma fonte próxima da duquesa à publicação, acrescentando que Harry está "em pânico com tudo isto". Por outro lado, ele compreende que a mulher se sinta isolada após meses de confinamento e que queira rever os amigos na altura do seu aniversário.A revista avança ainda que ninguém da família de Harry foi convidado para a festa, nem mesmo o irmão, William, e a mulher, Kate Middleton. "Kate, muito provavelmente, até estará aliviada, pois nunca aceitaria ir", revela a mesma fonte. Por outro lado, esta atitude prova que Meghan e a cunhada estão cada vez mais distantes.Ainda assim, a casa real britânica não esqueceu o aniversário da duquesa de Sussex e desejou-lhe os parabéns nas redes sociais. Também no Instagram de Kate e William foi publicada uma foto de Meghan com uma mensagem de felicitações.