Festa no Algarve junta craques do Benfica

Adel Taarabt na companhia do gerente do Sky Valley, Anthony Pereira

Foto: Direitos Reservados

01:30

Rui Pando Gomes

Com o fim do campeonato, os principais craques já estão de férias e muitos deles rumaram ao Algarve para momentos de descontração. Com pouco tempo de descanso até ao início dos trabalhos para a próxima época, a maioria dos jogadores optou por ficar em Portugal para desfrutar ao máximo das férias.No Algarve, oencontrou vários craques da Luz num momento de convívio. Adel Taarabt, Seferovic, Cervi e Chiquinho estiveram com as respetivas namoradas num dos novos espaços de eleição a Sul, o Sky Valley, na marina Vilamoura, que permite jantar com uma vista panorâmica sobre a praia.O espaço, gerido por Anthony Pereira, juntou os futebolistas do Benfica numa refeição animada, que terminou pela 01h00. O ambiente foi sempre de grande diversão entre os craques encarnados.