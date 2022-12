Festa de natal dos craques da seleção nacional Maior parte dos atletas que estiveram no Mundial do Qatar mostram-se em família na época natalícia.

Depois da participarem no Mundial de futebol do Qatar, os craques portugueses estão de volta à normalidade, seja com o regresso aos treinos nas suas respetivas equipas ou nos dias que passam em casa com as famílias. E a grande maioria dos jogadores da Seleção Nacional fizeram questão de mostrar como passaram a época natalícia.



Alguns quiseram brilhar também fora de campo, vestindo-se a rigor para registar o momento. Já Cristiano Ronaldo optou por não mostrar imagens do seu Natal. Sabe-se apenas que passou com Gio e os filhos em Madrid e fizeram uma videochamada para a família, que escolheu a casa de Katia, no Brasil.

