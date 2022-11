Festão para celebrar os 50 anos de Figo Mais de 200 convidados, entre eles muitos famosos, participaram na celebração que o ex-jogador promoveu em Madrid.

Festão para celebrar os 50 anos de Figo

Atuações de Marta Sánchez e Pitingo; a presença de mais de 200 convidados, entre os quais ex-jogadores e pessoas do mundo do futebol como Fernando Hierro, Raúl González, Pedja Mijatovic, Iker Casillas, Iván Helguera, Paulo Futre, Fernando Sanz e Chendo, mas também Jon Kortajarena (ator), Bertín Osborne (apresentador de televisão), Albert Rivera (advogado e político), Malú (cantora) e até o matador de touros José Mari Manzanares; e, claro, a presença da família - a mulher, Helen Svedin (que organizou tudo), e as três filhas, Daniela, Martina e Stella.



Assim foi a festa dos 50 anos de Luís Figo, na sexta-feira à noite, no Casino de Madrid, em Espanha, onde o ex-internacional português tem residência. Uma celebração recheada de luxo e glamour e que serviu também para colocar um ponto final nas notícias que, nos últimos meses, deram conta de uma crise na relação entre o antigo futebolista e a modelo sueca, de 48 anos

