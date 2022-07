Festival Alive reúne famosas

01:30

Após três anos de pausa arrancou mais uma edição do Nos Alive, no Passeio Marítimo de Algés. O primeiro dia do festival contou com The Strokes e Stromae como cabeças de cartaz e foram muitos os famosos que não quiseram perder os concertos e mostrar o lado mais divertido e descontraído.Os looks arrojados e festivaleiros foram evidentes entre as caras conhecidas que se divertiram no recinto como foi o caso de Carolina Patrocínio, que elegeu um conjunto comum padrão colorido. Já Soraia Chaves, Inês Herédia, Sofia Aparício e Carolina Loureiro não resistiram ao conforto das calças de ganga, sem esquecer o toque de irreverência no look. Já Mariana Pacheco, Maria Dominguez e Sara Salgado optaram por vestidos.Hoje, a noite também promete, com os Metallica a subirem ao palco principal.