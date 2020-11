Ficção volta a unir ex-casal Inês Castel-Branco e Pedro Sousa

17:34

O ex-casal de atores vai voltar a trabalhar junto depois de se ter apaixonado na primeira temporada de ‘Nazaré’, da SIC. O namoro, que foi mantido de forma discreta, foi noticiado no final de 2018 e o fim em fevereiro passado. Agora, os dois são forçados a estar lado a lado no novo canal.Na nova trama da TVI assinada pelo argumentista André Ramalho, com estreia prevista para o primeiro trimestre de 2021, o ex-casal vai fazer parte do mesmo núcleo e vai ser obrigado a contracenar regularmente e a reviver o passado, que deixa memórias agridoces. "Vamos ser irmãos outra vez", revelou o ator. Já Inês Castel-Branco não escondeu o ambiente comprometedor no encontro com o ex-companheiro e esboçou apenas um breve sorriso.Após o fim da relação, confirmada em bastidores por Luísa Castel-Branco, a mãe da atriz, Pedro e Inês não voltaram a assumir novos romances.