“Fico com as coisas boas destes cinco anos”: Nelson Évora e Ana Peleteiro separados

Atleta espanhola confirmou o fim do namoro de cinco anos com o português.

01:30

Vânia Nunes

Nelson Évora voltou ao clube dos solteiros. A relação de cinco anos com a atleta de triplo salto espanhola Ana Peleteiro chegou ao fim há cerca de um mês. A confirmação foi dada à revista ‘Hola’."Fico com as coisas boas depois dos cinco anos em que estivemos juntos", afirmou a desportista. E acrescentou: "Estou a viver o meu melhor momento pessoal". As declarações da atleta surgiram depois de terem começado a circular rumores de que teria um caso com o cantor Omar Montes. Tudo começou devido a uma brincadeira na rede social TikTok, onde os dois imitaram Rosália e Raw Alejandro, que assumiram o namoro recentemente. "Somos só amigos", esclareceu Ana Peleteiro.A relação foi sempre pautada pela discrição. Ainda assim, depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde ganhou uma medalha de bronze, há dois meses, Ana deixou um texto apaixonado a Évora. "Sem ti nada disto seria possível", escreveu.