Fidalgo declara-se a Oceana: "Não há ninguém que quando te conheça não se apaixone"

Esta mulher faz parte da minha vida e todos os dias belisco-me para ter a certeza que estou a viver isto", começou por dizer através das redes sociais, onde juntou uma fotografia da atriz.



"Estamos agora a escrever a nossa história, cada um no seu livro e espero não parar de escrever", continuou, demonstrando a vontade de viver um romance duradouro com a namorada.



"Obrigado por me aturares, por me dares força, por me pores no lugar, por abraçares a minha família da forma tão característica que já é teu cunho. Não há ninguém que quando te conheça não se apaixone".



José Fidalgo faz uma promessa de amor. "Quanto a mim, podes ter a certeza que estou aqui para te apoiar, lutar por ti, tomar conta de ti, motivar-te e aplaudir-te de pé", que terminou com um "Amo-te" para Oceana.







Esta foi a demonstração de amor mais emotiva partilhada por José Fidalgo, desde que se tornou público a fase que está a viver ao lado da colega de ficção.



Oceana Basílio também se despediu dos dias no paraíso com palavras onde revelou não ter faltado amor nesta escapadinha a dois. "Dias felizes e de coração cheio com tanto amor. Sou uma mulher de sorte e rodeada de amor", escreveu.





José Fidalgo surpreendeu ao declarar-se à companheira, Oceana Basílio, com quem assumiu o namoro em dezembro do ano passado.Mais apaixonados que nunca, o casal tem estado a desfrutar de uma viagem ao Brasil , onde aproveitaram momentos românticos no calor alojados num hotel de luxo.Para se despedirem dos dias de sonho, o ator assinalou o momento com um texto carregado de romance:



Os fãs do casal de atores mostram todo o apoio para esta relação. Além disso, algumas figuras públicas também reagiram às declarações de amor. "Uau que bonito", disse Cláudia Vieira. "Assim é que é", elogiou a atriz Andreia Dinis.



"Que lindos", atirou Joana Duarte.



Daniela Ruah também não ficou indiferente às palavras. "Que todos os homens e mulheres falem dos parceiros com esse carinho!", escreveu.