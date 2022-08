Figo e Helen cada vez mais distantes

Figo e Helen Svedin

Miguel Azevedo

Um mês depois de terem celebrado 21 anos de casamento (com direito a dedicatória nas redes sociais), Luís Figo e Helen Svedin voltam a cair nas bocas do mundo devido a novos rumores de crise na relação, algo que tem sido uma constante desde o início do ano.Se muito recentemente foi notícia que os dois tinham passado férias de verão separados, pela primeira vez em muitos anos, (ele em Ibiza e ela em Maiorca) nos últimos dias a distância entre o ex-jogador de futebol e antiga modelo até aumentou. Figo tem partilhado várias fotos no Qatar ("descobrindo novos locais", escreveu), enquanto Helen tem publicado imagens na Suécia, a sua terra Natal.Em fevereiro passado, a revista espanhola ‘Hola!’ já escrevia que o casal tinha estado separado quase duas semanas, período durante o qual o ex-futebolista tinha ido viver para um hotel, em Madrid. Ainda assim, no dia dos namorados Figo e Helen partilhavam juntos uma foto. "Um dia cheio de emoções diferentes", escreveram.Recorde-se que Figo e Helen Svedin têm três filhas em comum: Daniela, de 22 anos, Martina, de 19, e Stella, de 17.