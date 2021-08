Figo e mulher em escapadinha por Portugal

01:30

Carolina Cunha

Longe de Portugal há mais de duas décadas, Luís Figo, que atualmente vive em Madrid, Espanha, não dispensa as habituais férias em terras lusas para reencontrar familiares e amigos. Tal como manda a tradição, o antigo internacional português elegeu a zona algarvia para alguns dias de tranquilidade e contou com a companhia especial da mulher Helen Svedin.O casal, que está junto há duas décadas, privilegia os momentos românticos e mostra que está a aproveitar ao máximo a estadia em Portugal. Esta é uma escapadinha a dois, sem as filhas, em que o casal aproveita para namorar e descomprimir.Após uma passagem pela costa alentejana, o destino final foi Tavira, onde têm aproveitado para passear pela região. "Mesa para dois", escreveu o ex-jogador na legenda da publicação ao lado da modelo sueca.Luís Figo e Helen Svedin conheceram-se em Barcelona, há 25 anos. Na altura, ambos tinham acabado de chegar à cidade espanhola, o que os uniu ainda mais. Desde então, nunca mais se separaram. Do casamento nasceram três raparigas: Daniela, de 22 anos, Martina, de 19, e Stella, de 16.