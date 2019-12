Figo esclarece rumor: "Não houve nada com Guardiola. Gosto de mulheres"

18:26

Quando Luís Figo jogou no Barcelona, [entre 1995 e 2000], começou a correr o rumor de que o futebolista mantinha um caso secreto com o então colega de equipa Pep Guardiola. Durante anos, esse boato foi alimentado e alvo de piadas no meio futebolístico, mas nunca ninguém confrontou os atletas sobre o assunto.Agora, duas décadas depois, o antigo futebolista deu uma entrevita à revista ICON do jornal El Pais em que foi questionado sobre o assunto. Bem-disposto, Luís Figo respondeu sem problemas e com humor., esclareceu o português, que é casado com a sueca Helen Svedin e tem três filhas.Na entrevista, o antigo jogador falou ainda sobre o polémico momento em que trocou o Barcelona pelo rival Real Madrid, o que levou a que o chamassem de traidor., disse.